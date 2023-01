Braine poursuit l’aventure européenne et peut même lorgner sur les quarts

Un sentiment partagé par le coach Dusart. "Je suis très satisfait de passer ce tour-ci, mais on ne doit pas non plus tomber dans l’euphorie. Ormanspor a joué sans Williams et n’a pas vraiment bien défendu. Je pense que cette équipe nous a pris de haut. Les dernières minutes du match aller et les premières minutes du match retour ont été presque rédhibitoires. On aurait pu se prendre la foudre ici, mais au final, c’est le scénario idéal car on a directement pris le lead au niveau du marquoir. Ce sont les deux moments clés de ses 80 minutes."

« On était proche de la mort à Cadi La Seu avant le match et là, on va en huitième »

Braine aura mis 39 points (133-172) dans la vue d’une équipe turque qui avait pourtant terminé première de son groupe. "On était proche de la mort à Cadi La Seu avant le match et là, on va en huitième. Je pense qu’on sera une des rares équipes en huitième à avoir terminé troisième de son groupe", notait le stratège français qui avait retrouvé de la voix ce mercredi.

Il n’a d’ailleurs pas hésité à pousser une gueulante au retour des vestiaires, prenant un temps mort après deux minutes et changeant ensuite quatre joueuses d’un seul coup, alors qu’en face Gray venait de planter 7 points pour ramener son équipe à 36-41 à la 23e. "On a manqué de discipline défensivement et offensivement après la pause et je n’ai pas aimé."

« On peut aller en quart de finale »

Ne jamais rien lâcher, c’est la devise du coach français et nul doute qu’il aura à cœur de la mettre une nouvelle fois en application en huitième de finale face au vainqueur de la rencontre de ce jeudi entre le club français d’Angers et le club de Madrid où évoluent les sœurs Massey. "Peu importe l’équipe qui passe, on ne sera pas favori et on va tomber sur un jeu plus physique que celui de l’équipe turque, mais ce ne sera pas un obstacle insurmontable, souligne Frédéric Dusart. On fait une très belle saison en EuroCup et l’équipe est montée en puissance au fil des matchs. Tout est possible, mais on ne doit plus avoir ce complexe d’infériorité comme on l’a eu face aux équipes espagnoles en début d’EuroCup. On peut aller en quart de finale. On doit y croire."

Les huitièmes de finale se joueront en aller-retour les 26 janvier et 1er février. La première rencontre se jouera au complexe Gaston Reiff.

Ormanspor – Braine 71-82

Quarts temps: 14-19, 13-20, 20-18, 24-25.

ORMANSPOR (17/34 à 2 pts, 10/33 à 3 pts, 7/9 LF, 28 rbds, 21 ass., 20 ftes): ERAT 6 (2x3), DUBLJEVIC 10, Williams -, Ozelci 10 (3x3), GEZGIN 8 (2x3), KARAKAS 5, Simsek 7 (1x3), Oklan 9 (1x3), GRAY 16 (1x3), Gokdemir 0.

BRAINE (19/33 à 2 pts, 12/27 à 3 pts, 8/9 LF, 40 rbds, 24 ass., 16 ftes): KROSELJ 10 (2x3), Leblon 3 (1x3), SARR 7, TADIC 8, LELIK 7 (2x3), Uro-Nilie 22 (4x3), Marblie 0, LINDSTROM 8 (2x3), Devos 7 (1x3), Fogg 10.