Braine ne veut pas calculer: « On doit aborder ce match comme si c’était 0-0 »

Il faut dire qu’avec une avance de 28 points, Braine a des raisons d’entrevoir l’avenir de manière sereine, même si… "On doit aborder ce match comme si c’était 0-0, prévient Aleksandra Kroselj. On est en Turquie, il y a le voyage et ce sera différent. Si on n’entame pas le match en pensant que c’est 0-0, ça peut être dangereux. D’autant qu’on ne sait pas quelle équipe Ormanspor va aligner ce mercredi (NDLR: l’interrogation subsiste notamment sur la participation de la redoutable meneuse américaine Williams, blessée)."

Ce qui n’empêche pas les Brainoises d’être en confiance. "Nous savions avant de les affronter que nous avions une chance contre cette équipe, souligne l’ailière slovène. On a pris confiance pendant le match et on a montré qu’on était la meilleure équipe sur le terrain. Et nous allons encore le montrer cette semaine."

Et ne comptez pas sur Aleksandra qui a débuté le basket à l’âge de 13 ans – "j’ai d’abord joué au football puis fait de l’athlétisme" – pour se mettre la pression. "Non, je ne me mets de pression parce que si tu travailles tous les jours, tu espères que ce travail va porter ses fruits."

Et cela fonctionne. La semaine dernière, elle a littéralement fait tourner la tête de la défense turque en plantant 23 points dont cinq à trois points. Mais là n’est pas l’essentiel pour cette joueuse de 24 ans, également active en équipe internationale de Slovénie. "J’essaye juste de donner le meilleur de moi-même et le plus important est la victoire."

Un état d’esprit qui résume cette équipe de Braine dont le principal point fort est le collectif. "Le jeu ne repose pas uniquement sur quatre ou cinq joueuses. Ce qui veut dire qu’individuellement, on n’a pas la pression de devoir mettre 30 points. Il y a beaucoup de rotations et tout le monde est capable de marquer."

Et cela pourrait encore faire la différence ce mercredi.