Shaab Ramillies, dernier rescapé du BW en Coupe de Belgique

En huitièmes de finale, Shaab Ramillies se déplacera le 10 février à Dour, leader en D1. "Un long déplacement chez une bonne équipe qui nous avait éliminés la saison dernière. Ils étaient venus s’imposer 3-5 chez nous mais c’était un bon match et maintenant que notre équipe a gagné en expérience et en maturité, on peut espérer quelque chose là-bas. Mais la priorité reste le championnat et on veut lutter le plus longtemps possible pour le titre."

Ottignies et Mini Excel éliminés

De son côté, MiniWac Ottignies s’est incliné 3-4 contre Futsal Bruxelles, formation de première division. "Ce match de Coupe était la cerise sur le gâteau. Nous évoluons en D2 et jouer contre une D1 était une belle expérience pour nos jeunes joueurs qui découvrent la nationale cette saison, explique Hussin Ben El Mostapha, responsable du club. On a sans doute trop respecté notre adversaire qui nous a pris à froid, on s’est retrouvés menés 0-3 puis le coach a réveillé l’équipe à la mi-temps et on s’est accrochés jusqu’à 3-4 mais sans parvenir à égaliser. Maintenant que la Coupe est derrière nous, l’objectif pour notre second tour de championnat est de battre les équipes qui nous ont battues au premier tour et de confirmer contre celles que nous avons battues tout en continuant à aguerrir nos jeunes."

Mini Excel Wavre-Limal a aussi été battu, 2-4 contre Manage, deuxième classé en D3. "On n’a pas disputé un mauvais match mais il nous manquait trop de joueurs, regrette Yves Lauwers. Le ballon aurait pu tourner pour nous mais on a à nouveau eu un exclu et l’arbitrage devient pénible. D’un autre côté, on a eu pas mal d’occasions que nous ne sommes pas parvenus à concrétiser."

Pour les Wavriens, priorité maintenant au championnat avec une première place en D2 à défendre dans les prochaines semaines.