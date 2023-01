P1: Christophe Mortier quitte Perwez !

Après un entretien avec la direction du club ce lundi soir, je me suis rendu compte que j’étais arrivé au bout de ce que je pouvais apporter au RFC Perwez et qu’il était plus sage de passer la main pour le bien de tous.

Je souhaite bien entendu le meilleur au club ainsi qu’aux joueurs afin qu’ils arrivent à leurs objectifs cette saison.

Je remercie le président de m’avoir permis de vivre ma passion au sein de son club et j’espère qui atteindra son rêve sportif.

Je reste à l’écoute et laisse bien entendu toutes les portes ouvertes à un nouveau défi ambitieux. "