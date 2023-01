Nivelles s’incline à deux reprises face à Haasrode Louvain

Les dames de Nivelles affrontaient, elles aussi, Haasrode Louvain, à domicile. Ce match au sommet entre les Nivelloises troisièmes, et les Louvanistes, en tête de la série, a tourné court. Les visitées ont perdu la rencontre 0-3 (10-25, 16-25, 18-25). Haasrode Louvain est en tête de la série en n’ayant pas perdu de point. Les Louvanistes n’ont cédé jusqu’ici qu’un seul set, dans le derby contre Lubbeek Louvain le 11 décembre. Cette victoire d’Haasrode fait l’affaire de Limal/Ottignies qui, sans jouer, conforte sa deuxième place au classement avec un point de plus que Nivelles en ayant joué un match de moins. Lennik et Bruxelles Est sont à deux points.