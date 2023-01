Le Speedy n’a pas assez lutté avec le leader du Canter

Le mentor guibertin de les énumérer: "Quand on perd, on joue en général très mal. On n’arrive pas à élever notre niveau. En second, on a du mal à juguler nos passages à vide. Je ne dis pas face au Royal IV, on est tombé contre plus fort mais j’ai eu l’impression qu’il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de mieux au Canter. Enfin, on manque d’organisation et de lecture de jeu en attaque et ça, il n’y a pas de secret, je ne sais pas le travailler aux entraînements si on n’est pas assez nombreux."

Conscient de la régularité du Canter, Alex Sempels sait que son équipe ne luttera pas pour le titre: "Je veux trouver vite des solutions pour que le dynamisme se réinstalle dans le groupe."

Battu 82-76 au Friendly Bulls Ixelles, le BBC Braine-le-Château (Delheusy, Somers 5, Ghyselings 11, Marcelis 1, Wilmus 12, Higuet 3, Dooms 24, Rongé 20) voudrait se rassurer dans les prochaines semaines mais la largeur de son effectif empêche le coach Franck Stevens de pavoiser. "On a fait un bon match à huit à Ixelles qui alignait des joueurs Régionale 2. Nicolas Neskens travaillait. On a perdu Lefever dont les ligaments sont malheureusement touchés et Ronse est parti bosser un an sur un autre continent. Je vais perdre prochainement Marcelis dont l’épouse attend un heureux événement. Je devrais récupérer Gossiaux début février. Il faudrait gagner un match ou deux pour être plus tranquille car le classement se resserre. Peut-être chez nous où on accueillera prochainement Braine 2001 et le Speedy Mont-Saint-Guibert."

Braine 2001 revient sur Braine-le-Château

Vainqueur de UJ Koekelberg 81-64, le BC Braine 2001 (Renard 2, Vincent 8, Chrétien 8, Baeyens 5, Toubeau 20, Guyette 7, Modestus 12, Timmermans 2, Maeter 4, Van Camp 13, Lardinois) enregistre un sixième succès et est désormais sur les talons de Braine-le-Château qu’il rencontre samedi.

Le Speedy se rend dimanche à Anciens 13 mais pour se remettre de leur torpeur schaerbeekoise, les Guibertins affrontent ce mardi soir en Coupe de Brabant l’UJK. "Pour le coup, j’ai envie qu’on aille jusqu’au bout. Pour un club comme nous, une finale peut être géniale", espère Alex Sempels.