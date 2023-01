(25-22, 25-17, 31-33, 19-25, 15-11)

GUIBERTIN: Arthur Offermans, Martin Joguenne, Florent Collignon, Jonas Renson, Tristan Mannaert, Thomas Maquet, Jean Gevelle, Robin de Wergifosse, Arthur Lechien, Benjamin Tomasetti.

CHAUMONT: Mathias Feijtel, Dylan Feron, Dimitri Bonnevie, Stephan Crabbé, Pierre Schmit, Thibaut Hermant, Quentin Gusbin, Liam Kingma, Olivier Rossillon, Bernard Schmit, Arnaut Crabbé, Axel Leclercq, Antoine Deleu, Robin Cormont, Arnaud Kingma.

Pour ce choc 100% brabançon wallon, Chaumont décidait de reconduire l’équipe victorieuse d’Haasrode Louvain (3-0) fin 2022, avec Mathias Feijtel à la passe et Dylan Feron au poste d’opposite. De son côté, Guibertin avait terminé l’année par une victoire 2-3 à Leefdaal. "C’était la honte au vu du niveau affiché. On aurait dû gagner de manière plus nette. J’ai tenu un discours assez piquant vendredi avant le match", indiquait Herman Vleminckx, le coach guibertin.

Les Guibertins ont très vite mené face à Chaumont vendredi. "C’était 3-0. Nous sommes bien revenus, sans pouvoir combler l’écart", indiquait Stephan Crabbé, joueur-entraîneur à Chaumont.

Guibertin dominait ensuite la deuxième manche. La partie gagnait en intensité au troisième set suite aux montées de Quentin Gusbin et Olivier Rossillon chez les visiteurs. "Il nous fallait du changement pour aborder le troisième set", constatait Stephan Crabbé.

Chaumont menait 12-16 au troisième set avant de concéder le retour des visités sous l’impulsion de l’excellent Martin Joguenne. Les Chaumontois obtenaient une balle de set à 23-24. Il s’ensuivait un chassé-croisé avec quatre balles de match pour Guibertin et une conclusion visiteuse à la quatrième balle de set (31-33). "C’est dommage de ne pas pouvoir conclure mais c’est le lot d’une jeune équipe", reprenait Herman Vleminckx.

Chaumont reprenait du galon au point d’égaliser à deux sets partout. "J’ai changé ma rotation à l’entame du cinquième set", indiquait encore Herman Vleminckx.

La tension était à son comble à 13-10 lorsque Florent Collignon touchait le ballon deux fois, de la tête, puis des mains, sans réaction de l’arbitre. Guibertin concluait dans la foulée. "C’est vrai, l’arbitre a fait une erreur", reconnaissait Herman Vleminckx.

"Cette erreur intervient à un moment important mais l’arbitre a fait un bon match", soulignait de son côté Frédéric Schmit.

"Je ne suis pas mécontent avec un point. Guibertin est quatrième, nous sommes huitièmes", confiait encore Stephan Crabbé.