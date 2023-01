D3A ACFF: Le Jodoignois Olivier Cassange a retrouvé le chemin des filets

Le but inscrit au Tondreau lui fait le plus grand bien ainsi qu’à toute son équipe. "La victoire est méritée, on a respecté le plan de jeu mis en place par le coach, on l’a travaillé durant toute la semaine avant le match en sachant qu’on allait rencontrer la meilleure équipe de la poule, sur son bon terrain et devant ses supporters. La pression était là et si on a clairement été dominés, on a su faire la différence et tirer notre épingle du jeu. Quant à moi, le coach me donne de la confiance, il me parle beaucoup, je mets mes qualités au service de l’équipe et cela fait plaisir de marquer dans un match important."

Jodoigne ne pouvait pas mieux commencer l’année. "Je pense que la machine est relancée. Il nous fallait un bon résultat, on a eu ce petit brin de chance avec nous et on doit maintenant poursuivre sur notre lancée si on veut garder des vues sur un tour final qui reste accessible."

Olivier Cassange, 21 ans, jeune et ambitieux, est content de ce qu’il vit à Jodoigne. "Je suis Français et j’ai toujours joué dans ma région du côté de Lyon. Mon agent étant Belge, il m’a proposé de rejoindre le RWDM la saison dernière. J’ai joué une bonne saison en réserve là-bas mais à part quelques amicaux et entraînements, il n’y a rien eu de concret avec le noyau A, ce que j’espérais. Rebondir à Jodoigne était une belle opportunité et je suis content de ma première saison en équipe première."