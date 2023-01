D2 ACFF: Maxime Migliore et la RUTB lancent bien leur second tour

Alors qu’il y a encore un peu plus de douze mois, Maxime Migliore évoluait encore avec la P1, il est aujourd’hui devenu un pion majeur dans l’échiquier de Mohamed Bouhmidi. Et son retour aux affaires tombe à point nommé pour une RUTB qui semblait parfois manquer de créativité et de spontanéité dans son jeu. Un statut que le n° 11 tubizien aime assumer et qu’il souhaite mettre au service des siens dans la conquête de la première place du championnat, qui pourrait rapidement se rapprocher, si la RUTB continue de la sorte. "On sait qu’avec les énormes qualités présentes au sein du groupe, lorsque chaque joueur est à 100 %, peu d’équipes peuvent nous battre. Maintenant on évolue dans une série, où on sait que sur un match, en fonction de l’état du terrain ou de certains absents, certains matches peuvent basculer. On a pris le temps de bien discuter avec le groupe durant la trêve, et nous sommes conscients de notre potentiel. Nous sommes un groupe ambitieux et je suis convaincu que nous allons réussir à recoller avec le duo de tête. D’ailleurs Verlaine s’est fait surprendre par Seraing le week-end dernier, ce qui nous permet de revenir à deux points de la seconde place."