Buscema (Braine): « Marquer fait du bien pour la confiance »

Même si tout ne fut pas parfait, Braine a rendu une copie très intéressante. "En ratant le penalty, on a un peu douté car c’était le bon moment pour faire le break. On s’est dit que la poisse allait peut-être revenir et que l’adversaire allait reprendre confiance. Puis, le deuxième but sur contre-attaque nous a libérés. On était obligé de gagner vu notre situation (NDLR: le RCSB restait sur 3 partages et 5 matches sans succès) d’autant que Couvin s’était imposé la veille. Là, on espère faire mieux que lors de la première partie de saison, où l’on ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes car on a beaucoup raté, et on vise clairement un 6/6 pour bien démarrer ce deuxième tour."

Le résidant de Leeuw-Saint-Pierre a trouvé sa place au stade Gaston Reiff. "Hormis la RAAL, j’ai surtout évolué dans des clubs néerlandophones comme Hal, Zaventem et Melsbroek, la saison dernière. Je suis venu à Braine pour y retrouver des amis et parce que j’avais envie de regoûter au football francophone."

Les Brainois tenteront de confirmer contre Tournai "mais que ce soit eux ou le leader, on va jouer chaque match avec l’objectif de prendre les trois points d’autant que les attaquants sont bien occupés et qu’on a enfin un peu plus de réussite."