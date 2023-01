200 participants au Canicross du crapaud

Sarah Baelus et son équipe du Canicross For Fun – Brabant wallon ont le sourire. Dimanche, ils ont organisé leur première compétition au Bois des Rêves d’Ottignies. "Le bilan est positif, nous avons eu plus de 150 inscriptions à la course et 50 autres participants pour l’épreuve libre. On espère dès lors refaire d’autres éditions !"