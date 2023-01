GENAPPE: 5x3, 11/14 LF, 17 ftes. ZAPPULLA 6 (2x3), MAKADI MASSENGO 4, Boussalaa 13 (2x3), Depetter 7 (1x3), KANDA-BOKO 6, Kaminski 12, DE ALMEIDA 8, Kiraranganya, Ngabo 8, ILONGO 12.

Face à une équipe où le plus vieil élément revendiquait 22 printemps, Genappe n’a pas tremblé et s’est détaché en seconde mi-temps. L’écart aurait pu être plus grand sans une grosse fin de match liégeoise. Le BCGL avait pourtant loupé son départ. Cueilli à froid à 11-2, le BCGL a mis 20 minutes pour avoir son rythme de croisière. "Il a fallu batailler, concède Olivier Mulaba. La balle circulait bien à Liège qui pouvait compter sur un bon pourcentage au tir. On a mis vingt minutes pour rentrer dans la partie." Après la mi-temps (38-35), la physionomie changera complètement. "On a pris le contrôle", confirme le mentor brabançon. 8 points de Ngabo, 4 de Ilongo et 2x3 de Zappulla amèneront 48-59 (30e) au marquoir. "Ce troisième quart a été décisif. On a mené de 20 points dans la dernière période et puis le jeune El Majdoubi, 14 points dont 3x3 dans le dernier quart, a réduit la marque."

Le coach du BCGL se montrait très satisfait de la prestation globale: "Le trio Boussalaa – Ngabo – Zappulla a eu de bonnes séquences. J’ai également vu beaucoup de cohésion dans nos rangs. Pour un match de reprise, notre prestation est bonne et ce fut agréable à voir comme spectacle. La constance, ce sera notre maître mot pour 2023. On doit être régulier dans nos prestations."