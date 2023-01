Premier match et premier succès pour Jean Paul Dos Santos à la tête du Ronvau. "Les consignes ont été respectées et on y a mis de l’envie, apprécie le nouveau T1. Après avoir vite marqué sur une belle phase, notre adversaire a montré les dents et il aurait pu égaliser voire prendre l’avance, mais le deuxième but nous a un peu libérés. On met le troisième avant la mi-temps puis on a maintenu le niveau avec une bonne maîtrise de balle et de beaux goals."

Dans les rangs orpois, "on a livré notre pire match de la saison et c’est très décevant face à une équipe moyenne de P3, souffle Gaëtan Gramme (T1). On les a clairement dominés pendant 25 minutes mais on leur donne deux buts et ça n’a pas marché malgré une gueulante et le fait de passer à trois derrière à la mi-temps."

Grez B – Huppaye 0-1

But: Heye (0-1, 62').

Succès précieux pour Huppaye. "On a été dominé mais on a fait ce qu’il fallait faire face à ce genre d’équipe, c’est-à-dire ne pas leur laisser d’espace, et la pièce est tombée du bon côté pour nous avec ce résultat positif, résume Marc Warnant (T1). Notre gardien arrête un penalty en première mi-temps, ce qui nous a laissés dans la partie à défaut d’avoir la possession, et on a mis l’occasion qu’on a eue."

Les Gréziens méritaient certainement mieux "car on a bien fait circuler le ballon, on a eu des occasions dont un penalty raté, et ils marquent dans la dernière partie du match, analyse Nicolas Gilles (T1). Cela dit, je suis fier de la prestation avec une équipe encore plus jeune que d’habitude à cause des examens, avec notamment trois U17 et un U19 alignés en défense."

Walhain – Jodoigne B 2-0

Buts: Joiret (1-0, 14'), Meys (2-0, 68').

Walhain compte désormais douze points d’avance en tête du classement. "On a assez bien dominé en première mi-temps et ça aurait pu être 2-0 ou 3-0, raconte Mathieu Michielsens (T1). Jodoigne a été meilleur pendant vingt minutes à la reprise mais sans shooter au goal et on a fait le break sur un beau mouvement. À partir de là, il n’y a plus grand-chose à dire et notre victoire est méritée dans l’ensemble."

Jodoigne n’a pas à rougir. "On encaisse le premier but sur une remise de la tête trop courte et le deuxième résulte d’une erreur d’arbitrage. Mais si la défaite y est, on les a mis en doute et je pense que le groupe a bien répondu en livrant une belle prestation collective et en se débrouillant bien tactiquement, ce qui est positif par rapport à notre situation", appuie Frédéric Stoffelen (T1).

Incourt – Chastre B 4-1

Buts: Piras (0-1, 6'), N. Pierquin sur pen. (1-1, 19'), Poufong (2-1, 34'), Charlet (3-1, 86'), M. Pierquin (4-1, 90').

Joli succès pour les locaux qui ont abandonné la lanterne rouge à leur adversaire.

"On aurait pu mieux entamer les débats car on a été rapidement mené sur une grosse erreur individuelle, note Vincent Charlet (T1). Mais même si on n’a pas livré une grosse prestation, on n’a jamais eu le sentiment qu’on pouvait perdre. On va donc retenir les trois points et les deux places gagnées au classement."

Dans les rangs chastrois, "la défaite est méritée car après le 0-1, trop de nos joueurs sont passés à côté et n’ont pas su gérer leurs émotions par rapport à l’enjeu de la dernière place, souligne Jonathan Fadeur (T1). Incourt n’était pourtant pas plus fort que nous sur ce match mais il a mieux exploité ses qualités."