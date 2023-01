Arbitre: Imad Akel Draui.

Buts: Salmon (0-1, 30’), Torrekens (1-1, 33’), Brieven (1-2, 37’), Despeghel (1-3, 41’), Spreutels (2-3, 44’), Brieven (2-4, 53’), Salmon (2-5, 68’), Farenaeu (2-6, 82’).

MONT-SAINT-GUIBERT: Piras, Klein, Genicot, Verniest, Torrekens (65’ Closset), Spreutels, Baitar, Quintin, Denis (77’ Dantinne), Mernier (55’ Ribant), De Lange.

MELIN: Draye, Bernard, Brieven, Pynebrouck, Q. Allard, (50’ Fareneau), Suarez (85’ Vanderstichelen), Despeghel, Salmon, François (50’ M. Allard), Slootmakers, Carlier (70’ Quintin).

Vainqueur sur un score de tennis (3-6) à Melin lors du match aller, Mont-Saint-Guibert s’attendait à un match retour compliqué ce dimanche sur son synthétique et ce fut le cas. "Melin est toujours une équipe difficile à manier et ce fut encore le cas ce week-end, remarque Gaël Vanderbrugge. De plus, et sans nous trouver d’excuses car la victoire de Melin est amplement méritée, on avait beaucoup trop d’absents que pour rivaliser correctement."

Il n’y a eu match qu’en première mi-temps. "On a eu du mal à rentrer dans la rencontre et si Mont-Saint-Guibert mène 2-0 après vingt minutes de jeu, il n’y a rien à dire", reconnaît Benoît Laminne.

Effectivement. Les meilleures occasions sont pour les locaux mais c’est Salmon qui ouvre le score et qui place Melin devant à la demi-heure. "On marque contre le cours du jeu et ce premier but nous a donné confiance."

Mais les Guibertins égalisent, se retrouvent encore menés 1-2 puis 1-3 mais s’accrochent pour réduire l’écart à 2-3 juste avant la pause. "Tout restait alors jouable, précise Gaël Vanderbrugge. J’ai demandé à mes joueurs de remonter avec hargne et envie mais ils ont laissé tout ça au vestiaire. Notre adversaire a mis de l’impact et du physique et nous rien du tout et le 2-4 qui tombe rapidement nous coupe les jambes."

Il n’y en a alors plus que pour Melin qui inscrit deux nouveaux buts pour remporter une victoire finalement méritée. "Nous étions supérieurs en seconde période ou il n’y a rapidement plus eu match, remarque Benoît Laminne. Nos buts étaient beaux et bien construits et on voulait cette victoire pour bien entamer l’année. Les trois points font du bien au classement, on en avait besoin après la victoire d’Huppaye dès samedi soir, on remonte à la quatrième place et nous sommes bien dans notre objectif de Top 5. On garde des vues sur un tour final que nous avons goûté et aimé la saison dernière mais c’est sans pression."

Pour Mont-Saint-Guibert, le titre s’est encore éloigné un peu plus ce week-end. "Il reste encore pas mal de matches à jouer, on doit encore rencontrer Walhain, mais il est clair qu’il faut maintenant penser à accrocher une tranche et rester dans le Top 3", termine Gaël Vanderbrugge.