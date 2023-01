Arbitre: Kasper Tolwinski

Buts: Van Espen (1-0, 40'), Marchant (2-0, 60'), Siebern (3-0, 65'), (3-1, 3-2 et 3-3, 80', 88' et 96')

RIXENSART: Sacréas, Brookes, Derhe, Moulart, Lucci, Marchant, Van Espen, Mutombo, Gorjanc, Siebern, Van Rillaer.

SCHAERBEEK: Larose, Van Popel, Sarigoz, Hanna, Tairou, Bah, Barbieux, Ben Fredj, Alexandre De Paula, Bakkali, Vano.

L’ogre schaerbeekois de la série avait raison de se méfier de cette jeune et talentueuse formation rixensartoise ! Malmenés par une RUR qui a fait plus que jeu égal avec eux, les Bruxellois s’en sont sortis in extremis alors qu’ils avaient trois buts de retard à dix minutes du terme.

Dominateurs en première période, ce sont les Brabançons wallons qui se créent les plus belles possibilités et ouvriront logiquement la marque par l’entremise de Romain Van Espen juste avant la pause. La deuxième mi-temps est plus indécise et serrée car les visiteurs font le siège du rectangle rixensartois tout en prenant le risque de subir quelques contre-attaques éclairs. Deux d’entre elles feront d’ailleurs mouche grâce à Marchant et Siebern qui feront passer le score à 3-0. Il reste alors dix minutes à jouer et cet avantage que les Rixensartois pensaient définitif va alors se liquéfier grâce à un pénalty et deux phases arrêtées dont le but du partage qui tombera à la toute dernière seconde.

Malgré une fin de match cruelle et hyper frustrante, les locaux ont tenu tête au grand favori de la série et il n’aura finalement pas manqué grand chose pour réaliser l’exploit du week-end. "Quand je vois les têtes des garçons au coup de sifflet final, entre colère et frustration, je me dis que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons bousculé une formation qui a aligné quelques gars de la D3, une équipe qui doit toujours est championne et à quelques secondes près, nous les battions. Je suis triste d’avoir été contraint au partage mais je suis avant tout super fier de mes joueurs", analysait le T1 brabançon wallon Lorenzo Richiusa.