Rentrée réussie pour le leader clabecquois. "Une très bonne victoire face à un adversaire qui nous redoutait un peu puisqu’il a aligné trois joueurs de sa P1, remarque Luigi Bruno (T1). C’est un peu dommage d’avoir eu ces vingt minutes de flottement à la fin quand, ce qui a permis à Genappe de marquer deux goals, mais le score de 2-0 au repos était un peu léger car on a raté beaucoup d’occasions."

En face, "on n’a pas joué pendant une heure, regrette Gary Illegems (T1). Et quand on manque de caractère sur un terrain gars, on ne peut pas revendiquer davantage. On est monté en puissance et c’était mieux dans les vingt dernières minutes, avec une occasion pour revenir à 4-3, mais le réveil est venu trop tard."

Etterbeek – Waterloo B5-0 fft

Deuxième forfait d’affilée pour les Waterlootois dont la situation reste très préoccupante. "J’avais quinze gars à l’entraînement cette semaine, ce qui me semblait être de bon augure, mais il y a de nouveau eu de nombreux désistements pour le match de ce dimanche, déplore le Team Manager, Olivier Houben. Là, je vais mettre les joueurs au pied du mur: soit ils prennent leurs responsabilités et on joue le week-end prochain (face à Nivelles, NDLR), soit on déclare forfait général !"

Nivelles B – Waterloo Lion’s 1-4

Buts: Booka sur pen. (0-1, 15'), Calloens (0-2, 30'), M'Hamli (0-3, 49'), Longfils (1-3, 60'), Ellatifi (1-4, 76').

Les Lion’s ont été plus réalistes. "Match pas si facile que ça car les jeunes de Nivelles ont eu du répondant, constate Alain Nzanza (T1). Après cinq semaines sans match, il a fallu se remettre dedans mais on a concrétisé lors de nos premières incursions."

Nivelles a terminé à neuf suite aux exclusions de Longfils (67') et Lambotte (83'). "Ce fut encore une parodie d’arbitrage, peste Patrick Longfils (T1). On nous refuse un penalty flagrant après deux minutes et on leur donne le même sur le 0-1. Et après avoir eu une tête sur le piquet en première mi-temps, on touche encore deux fois le cadre à la reprise et eux font 0-3 sur la phase suivante. On n’est vraiment pas récompensé de nos efforts car Waterloo n’était certainement pas au-dessus du lot."