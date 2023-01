Les Guibertins se devaient de s’imposer contre Menin, un concurrent direct pour la sixième place, pour maintenir ses chances de terminer dans le Top 6. Las, l’équipe a connu trop de hauts et surtout de bas face aux Flandriens dimanche.

Les visités ont galvaudé leurs chances au service (six erreurs) dans le premier set. La réception visitée a été mise en difficulté face au service de Capet. Celui-ci a fait passer le score de 12-13 à 12-15, Van Hooyweghen a réussi un nouvel ace à 14-18 (15-19). Les visités n’y étaient pas (19-25).

Wannes Rosiers titularisait Gert van Walle en lieu et place de Gertjan Vande Velde au deuxième set. Celui-ci donnait plus de poids à l’attaque visitée. Menés 1-4 au deuxième set, les Guibertins redressaient la situation pour avancer à 14-11. Gil Hofmans et Gert van Walle donnaient le ton en attaque chez les visités. Guibertin maintenait une légère avance jusque 22-21 et obtenaient une balle de set à 26-25 sans pouvoir en profiter (26-28).

Série de services de Gert van Walle

van Walle réussissait une série de services en début de troisième set. La réception visiteuse explosait (7-2). Guibertin dominait ensuite les échanges. Menin ne pouvait rien.

Comme au deuxième set, Guibertin menait encore 14-11 au quatrième set avant de laisser l’initiative aux adversaires (19-24). Une belle série de services de Gert van Walle ramenait 23-24. "Avec Gert van Walle et Gil Hofmans sur le terrain, nous avions plus de puissance en attaque sans perdre de la qualité en réception, indiquait Wannes Rosiers, le coach visité. Nous n’avons pas profité des opportunités qui se sont présentées. lorsque nous avons mené 14-11 au deuxième et quatrième set."