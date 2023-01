CHASTRE: Pâques, Houbrix (60' Ducatillon), Fregesse, Houtart, Baez, Bernard, Goetynck, Duquenne, Francx, Verstraelen, Sekelama.

Buts: Van Den Bergh (0-1, 12'), Van Roie (0-2, 51'), Van Den Bergh (0-3, 68'), Beyers (0-4, 73').

Les joueuses de Chastre n’ont pas été plus heureuses en ce début d’année que lors de la première partie de saison. "Le résultat est de nouveau négatif, souffle le coach, Michaël Verstraelen. On prend un premier goal sur une grosse erreur défensive alors qu’on n’était pas spécialement en place, puis on hérite d’une grosse occasion juste derrière mais qu’on n’arrive pas à mettre au fond. Cela dit, il n’y avait rien de mal fait à la mi-temps avec ce score de 0-1 et on y croyait encore."

Un espoir de courte durée. "Le tournant intervient assez rapidement en deuxième période avec ce penalty qu’on ne transforme pas et notre adversaire fait 0-2 juste derrière. Cela nous a coupé les jambes. Par la suite, on n’a plus été spécialement dangereux tout en faisant jeu égal."

La conclusion est simple: "Je suis surtout déçu de la façon dont on encaisse le 0-1 et du penalty raté. Comme chaque semaine, ça rentre comme dans du beurre pour l’adversaire tandis que c’est très compliqué pour nous."