Histoire de fêter dignement ses 41 ans en ce premier dimanche de janvier, Steve Dessart ne pouvait pas rêver mieux que ces trois points raflés au nez et à la barbe d’une équipe montoise nettement plus huppée, sur papier du moins. "Cette victoire me comble de joie car le plan de jeu mis en place a été scrupuleusement respecté par mes joueurs. Face à une telle opposition, il convenait de faire le gros dos et ils l’ont fait avec énormément d’abnégation et de bravoure. Pour émerger, nous avions besoin de ce petit brin de réussite mais nous avons fait en sorte de le mériter lors d’une de nos reconversions. La preuve est faite que nous possédons un groupe capable d’être compétitif. Berisha a honoré joliment sa première titularisation et Cassange qui ne marquait plus depuis un bout de temps, a démontré que ses qualités étaient intactes. Qualitativement parlant, Mons est ce que nous avons affronté de mieux à ce jour et à part Tamines et nous, je ne vois plus guère d’équipes capables de venir s’imposer au Tondreau. Cela dit, il n’y a encore pas de mal de points à améliorer dans notre jeu si nous voulons continuer à performer de la sorte", soulignant au passage que ses ouailles n’avaient repris le collier que lundi dernier !

Sorti d’un vestiaire où les visiteurs avaient joyeusement repris en chœur "Freed From Desire", le tube si cher aux Coqs de Didier Deschamps, Anthony Vanheukelom, qui avait fait la pluie et le beau temps au match aller en scellant à lui seul le score de parité (1-1), savourait l’instant présent: "Ne n’est pas tous les jours que l’on peut jouer dans un stade comme celui-ci et de repartir vainqueurs. C’est tout bon pour la confiance. On est restés un bloc soudé et on a fait mal en contre. Pas de honte à jouer comme ça, de grandes nations adoptent ce système."

En face, la déception était logiquement de mise. "Une défaite qui fait mal au regard du nombre impressionnant d’occasions créées et un score de 3-0 à la pause en notre faveur aurait mieux reflété notre domination et notre possession du ballon quasi constantes. Je ne suis donc pas déçu de l’envie ni du contenu mais seulement du résultat. Nous aurions pu faire la bonne opération", déplorait le mentor montois qui, en parfait gentleman, alla jusqu’à pousser la porte du vestiaire visiteur pour féliciter spontanément la meute brabançonne.

Les bulletins des JodoignoisBronckart (6), Lallemand (6), Puttemans (6), Vanheukelom (6), Azzouzi (7), Pohl (6), Mbolo (6), Olemans (6), Congosto (6), Beaupain (7), Berisha (6), Cassange (7).