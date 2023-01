Arbitre: M. Bertholet.

Cartes jaunes: Schillings, Manfredi, Clerbois ; Ouahouo.

Buts: Migliore (0-1, 3e), El Omari (0-2, 87e).

DISON: Habran, Clerbois (82e Manchigov), Biondolillo, Mara, Manfredi, Teruel (59e La Delfa), Schillings, Demarteau, Godard, Akdim, Legros.

TUBIZE: De Bie, Denayer, Ouahouo, Patris, Delhaye, Garlito Y Romo, Tepe, Lkoutbi (82e Aarab), Migliore (89e Afallah), Leite (66e Giusto), El Omari (91e Taroli).

Sur une perte de balle disonaise, c’est Maxime Migliore qui met déjà Tubize sur orbite après seulement trois minutes de jeu (0-1) ce dimanche, à l’occasion du choc de haut de tableau. Les Brabaçons en remettent une couche et la minute d’après, c’est ce même Migliore qui a le deuxième but au bout du pied mais c’était sans compter sur Habran.

Les visités réagissent et il ne manque que quelques centimètres à Demarteau pour rétablir l’égalité. Bien servi par Akdim, sa frappe s’écrase sur la transversale (12e). Dison y croit et ne veut pas se laisser abattre, si bien que Legros prend la direction du but adverse mais est stoppé (fautivement ?) dans la surface par le dernier défenseur (20e). Sur le contre, Tubize est tout proche de punir Dison, mais la frappe de Leite passe juste à côté du but local.

En seconde période, avec deux splendides arrêts (49e et 57e), Habran garde son équipe dans la partie. Tubize gère son avance et comme Dison n’y arrive pas, les visiteurs les punissent à trois minutes du terme sur une double tentative de El Omari (0-2). "On a essayé de lancer toutes nos forces offensives dans la bataille et finalement le second but n’est qu’anecdotique. Je préfère avoir tenté de revenir au score et ne pas avoir de regrets" conclut Christophe Kinet. Pour le coach tubizien, suspendu pour sa 2e et dernière semaine, le résultat et la prestation de son équipe sont une réelle satisfaction. "Je suis vraiment satisfait de la bonne prestation de mes gars. De plus, venir gagner 0-2 à Dison qui n’avait plus perdu à domicile depuis un an et demi, ce n’est pas rien. J’avais vu que chaque fois que Dison avait été mené, ils n’étaient pas parvenus à l’emporter. J’ai donc insisté auprès de mes joueurs pour démarrer le match pied au plancher pour prendre l’avance le plus rapidement possible. Les consignes ont été parfaitement respectées puisqu’on marque après trois minutes et nous avons su maîtriser le reste du match. C’est une victoire méritée et bien que ce soit un match de reprise, on a vu beaucoup de rythme dans cette rencontre. Être suspendu me réussit puisque mes assistants l’ont emporté deux fois, contre Warnant et à Dison et ce, sans encaisser le moindre but" dixit Mohamed Bouhmidi.

Les bulletins des Tubiziens

De Bie (6), Denayer (6), Ouahouo (6,5), Patris (7), Delhaye (5,5), Garlito (6), Tepe (6,5), Lkoutbi (7), Migliore (8), Leite (7), El Omari (7,5).