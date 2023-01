P2B: Nivelles décroche sa première victoire en championnat !

Après dix-sept journées de championnat infructueuses, les Aclots ont enfin décroché un premier succès. Face à une équipe du SC Jodoigne qui, elle, reste sur une série de treize matches sans victoires et qui a plus que du souci à se faire, Nivelles a disputé un match parfait et mérite son succès. Avec leurs 5 petits points, les Aclots restent mal embarqués à la dernière place du classement avec respectivement 9 et 10 points de retard sur Limal et Stéphanois qui se rencontrent ce dimanche après-midi mais l’espoir du maintien reste d’actualité pour la bande à Cédric Musette.