Reprise en fanfare pour Rebecq, face à Meux

En effet, la dernière victoire de Rebecq face aux Meutis remonte à plus de trois ans. "C’est vrai que Meux est un adversaire qui ne nous réussit pas depuis longtemps, trop longtemps même. Le terrain ne permettra pas une rencontre de beau football, je m’attends donc à une vraie bataille physique, ce qui pourrait avantager notre adversaire quand on compare les styles de jeu. Nous avons plusieurs joueurs incertains et d’autres qui reviennent de blessure et qui manquent de temps de jeu, ce qui n’est bien évidemment pas idéal mais nous sommes attendus ce soir et on devra répondre présents. Nous allons enchaîner trois rencontres en huit jours, il serait idéal de commencer par une victoire."

Un second tour pour lequel Luigi Nasca espère voir son groupe récolter le fruit des efforts consentis depuis des mois et qui n’ont pas toujours été récompensés à leur juste valeur. "Comme pour chaque début d’une nouvelle phase, on se doit de se fixer des objectifs. Dans notre chef, et vu tout ce que nous avons déjà traversé cette saison, on doit faire mieux. Nous avons souvent été mal payés, et nous avons perdu pas mal de points sur des détails ou des coups du sort. Pour ce deuxième tour, on doit continuer sur la bonne dynamique des dernières semaines et nous battre à 150% dans chacun des matchs. On fera les comptes début mai."

REBECQ : Vandermeulen, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Lufimbu, Demolie, Bova (?), Delsanne (?), Camargo (?), Bagayoko, Devel, Traore, Henri (?), Contino, Vervondel, Bailly,

Observations: Quelques points d’interrogations persistent quant à la disponibilité de certains joueurs, pour lesquels Luigi Nasca prendra une décision ce samedi matin. Seul Piret est sûr de manquer la rencontre, il est suspendu.