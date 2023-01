Les Chastroises s’accrochent à un mince espoir

« Pas une cata si on descend »

Mais que peuvent encore espérer les Chastroises sur ce deuxième tour ? "On sait qu’on est faibles pour la série car on n’a plus le même groupe. Il y a eu des départs, des jeunes sont arrivées et le coach a changé. On doit tenir compte de tout ça mais même si les chiffres ne sont pas beaux à voir, je retiens le plus important à savoir que le groupe reste soudé et qu’il a toujours envie d’évoluer. Donc, même si on descend, ce ne sera pas une catastrophe car on aura déjà bien préparé la saison prochaine si tout le monde reste. En attendant, on ne regarde plus au classement et on continue à y croire d’autant qu’il reste dix-sept matches à jouer."

Cette nouvelle année doit donc permettre au groupe de poursuivre son évolution et les voyants semblent être au vert. "On a repris mercredi dernier avec ce qu’on avait de joueuses mais il y avait quand même de la présence. On a bien travaillé cette semaine en essayant de remettre le physique un peu au goût du jour, mais l’état d’esprit m’a laissé une très bonne impression d’autant que je pourrai plus ou moins disposer du groupe habituel."

Genard et Adens sont absentes. Baez était incertaine.