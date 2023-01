Les attaquants brainois feront-ils enfin la différence ?

La trêve a été très courte pour les joueurs brainois mais la victoire contre Tubize-Braine en amical (3-2, jeudi dernier) leur a donné des perspectives pour vivre une meilleure deuxième partie de saison. "En dehors d’une semaine de congé, on a continué à s’entraîner normalement en travaillant le physique et le fond, et il y a eu ce fameux match contre Tubize où l’on a livré une très bonne prestation, apprécie l’entraîneur, Olivier Suray. Nos trois attaquants sont en super forme et on croise les doigts car on a souvent pêché par précipitation et/ou maladresse jusqu’à présent. Là, nous avons deux matches à domicile et prendre un maximum de points serait idéal pour le moral des troupes et pour sortir de la zone rouge où l’on n’a rien à faire."