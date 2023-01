Le Top 6 pour Guibertin passe obligatoirement par une victoire contre Menin

Guibertin occupe la septième place au classement avec huit points, soit trois points de retard sur Menin et quatre points de moins qu’Alost. "Nous avons pris nos huit points face à Roulers (1), à Menin (3) et à Gand (1) et contre Alost à domicile (3). C’est un bilan tout à fait correct face à ces adversaires. Nos deux défaites à Achel et à Waremme plombent notre bilan. Si bien qu’actuellement, suite à ces deux défaites, nous devons absolument battre Menin ce dimanche pour continuer à espérer terminer le premier tour dans les six premiers. En cas de défaite, nous devrons plus que probablement nous contenter des play-down", indique Wannes Rosiers, l’entraîneur-coach de l’équipe guibertine.