La quête de la tête du championnat commence pour Tubize-Braine

Une rencontre inaugurale pour l’année 2023 qui semble être une parfaite opportunité pour les hommes de Mohamed Bouhmidi, le T1 tubizien, de lancer la marche en avant vers le haut du tableau. "Cette rencontre donne le top départ d’une course vers le haut du tableau que nous avons hâte de démarrer. De plus, jouer face à une telle équipe procure une motivation et une pression que nous aimons ressentir. Je me souviens la saison dernière, nous avions démarré le second tour face à Durbuy qui était bon dernier de la série et nous avions eu toutes les peines du monde à l’emporter. Ce week-end, face à Dison, qui rappelons-le est invaincu depuis plus d’un an et demi sur son terrain, on sait qu’on devra directement élever notre niveau que pour décrocher un résultat. Nous n’avons pas le temps pour une reprise en douceur, nous devons directement nous replonger dans le bain."

En cas de victoire, la RUTB pourrait donc s’isoler à la troisième place du classement et continuer à mettre la pression sur Verlaine et Warnant, pointant respectivement à cinq et huit unités des Brabançons. "Ne nous focalisons pas trop sur le classement, mais force est de constater que Warnant, que tout le monde voyait déjà s’être échappé, vient de concéder un 2/9. C’est la preuve que dans cette série toutes les équipes ont connu, connaissent ou vont connaître un passage à vide comme nous avons eu en début de saison. On avait pour objectif de finir le premier tour dans le Top 3, nous y sommes, même si nous restons sur un goût de trop peu pour cette première partie de championnat. Maintenant place au second tour et aux surprises qu’il nous réservera, en espérant faire partie des bonnes surprises au terme de la saison en mai prochain."

À noter encore que le mois de janvier devrait être assez calme du côté du stade Leburton, puisque mis à part l’arrivée du jeune Manu Velasco au sein du noyau en provenance de la P1, aucun autre mouvement ne devrait être enregistré tant dans le sens des arrivées que des départs.

RUTB: De Bie, Debauque, Denayer, Patris, Delhaye, Taroli, Affalah, Ouahouho, Garlito, Aarab, Tepe, Migliore, Lkoutbi, Michel, El Omari, Leite, Giusto, Pierret.

Observations: Mis à part Mano Van Onsem, toujours gêné par une petite blessure, Mohamed Bouhmidi aura à disposition l’ensemble de son groupe.