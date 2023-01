La cohésion et l’envie, les deux chantiers du BCGL pour un second tour réussi

L’entité brabançonne a mal terminé l’année. Les deux matchs qu’elle a disputés au mois de décembre se sont soldés par autant de défaites. Olivier Mulaba a le recul nécessaire pour objectiver les performances de son team: "Je crois qu’on a envie de faire mieux. Notez que sur base de nos deux dernières prestations, on n’a rien à revendiquer. Sur nos douze premiers matchs, on est passé à côté de notre sujet aux Castors Braine et face à Saint-Hubert, c’était justement nos matchs de décembre. Par ailleurs, les revers face à Saint-Hubert et au BBC Brainois nous coûtent cher au final. Je n’oublie pas non plus qu’au démarrage de la saison, on a été freinés par quelques blessures dans le noyau."

Avec ce déplacement dans l’antre de l’avant-dernier de la série, Genappe a le loisir de bien démarrer, d’autant plus que deux rencontres à domicile suivront. Comme les vérités sportives changent chaque week-end, le coach Mulaba ne veut surtout pas se baser sur la logique arithmétique du classement: "Tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde dans la série peut nous battre. Liège recense un effectif jeune capable de belles choses à domicile. Mon équipe a encore besoin de temps au niveau de la construction de sa cohésion. Quand vous voyez le leader, les Castors, il s’agit d’un groupe qui vit ensemble depuis pas mal de temps. Le coach Maren a procédé à un ou deux ajustements mais vous sentez la belle synergie dégagée par l’ensemble brainois. Parfois, avec une équipe nouvelle ça peut matcher directement et des fois, ça peut prendre plus de temps."

Sept matchs à domicile et sept matchs en déplacement rythmeront la deuxième partie de saison. Le BCGL sera au complet pour aborder ce premier périple liégeois.