Jodoigne au Tondreau pour créer l’exploit

Les gars de la Cabouse ont tout intérêt à être affûtés et surmotivés puisqu’ils se déplacent chez l’ogre montois ! Une formation qui possède la meilleure défense de la série et qui n’a été battue qu’à une seule reprise sur sa pelouse du Tondreau pour un bilan de 18 points sur 21 à domicile. "Ce n’est un secret pour personne, cette équipe est favorite pour le titre, la meilleure de la série avec des joueurs hyper talentueux. La pression est clairement chez eux, ils doivent gagner mais nous n’irons pas là-bas en victime consentante. Tant collectivement qu’individuellement, les garçons doivent montrer ce qu’ils ont dans le ventre. J’ai confiance en eux et je les ai sentis très concernés."

Et si les Jodoignois créaient l’exploit et réussissaient le même type de prestation qu’à l’aller où ils avaient glané un point plus que mérité ? "Mons n’est plus la même équipe, nous non plus d’ailleurs. C’est parfois dans ce genre de duel qu’on va chercher un déclic et qu’on déplace des montagnes", positive le T1.

JODOIGNE: Bronckart, Argentino, Akhal, Mbolo, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Cassange, Lallemand, Pohl, Congosto, Puttemans, Berisha, Mokoka, Reuter, Vanheukelom.