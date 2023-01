Les Guibertins avaient nettement remporté la rencontre à l’aller sur le score de 3-0 (25-9, 25-16, 25-14). "Nijlen s’est repris en fin d’année. Cette équipe a gagné trois de ses quatre dernières rencontres, sur le score de 3-2, face aux équipes mal classées. Il faudra donc rester concentré pour nous imposer ce samedi soir. Je me méfie des rencontres de reprise après les fêtes de fin d’année. En football, le Paris-Saint-Germain et Naples viennent de subir leur première défaite de la saison après le nouvel an", constate Audry Frankart, le coach de la formation guibertine.

Les Guibertins ont été battus deux fois au premier tour, à Lint (3-2) et contre Haacht (0-3). L’équipe est néanmoins en tête de la compétition. "J’ai l’habitude de rappeler que nous ne sommes pas la meilleure équipe mais l’équipe la plus régulière. Haacht a selon moi la meilleure équipe."

Les Brabançons se sont entraînés jusqu’au 22 décembre avant d’observer dix jours de repos. "Nous avons repris ce 2 janvier. À Nijlen, nous entamons un programme de trois rencontres contre des équipes de bas de classement. Nous devons faire un neuf sur neuf avant de recevoir Lint le 29 janvier prochain", poursuit Audry Frankart qui disposera de l’entièreté de son effectif.