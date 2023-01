Braine ne grillera pas ses cartouches à Namur

Pas question dès lors de griller toutes ses cartouches avec un match de championnat où l’issue ne changera mathématiquement pas grand-chose au classement pour Braine. "Une victoire à Namur sécuriserait notre deuxième place au général et une défaite ne changerait rien. On n’a dès lors pas de grosse pression par rapport à ce match et je serai probablement un peu dans la gestion en vue de mercredi, confie Frédéric Dusart. L’important est de livrer une bonne prestation pour garder le rythme pour affronter Ormanspor."

Un beau duel en perspective toutefois car pour Namur, la victoire serait la bienvenue en vue d’accrocher une place dans le Top 4. Mentalement, les Namuroises ont aussi besoin de retrouver la confiance après un mois de décembre difficile (défaites contre Liège et à Courtrai) et qui vient de subir un lourd revers à domicile en EuroCup (74-93) contre Sepsi. "On s’attend à un match compliqué face à une équipe qui n’a plus beaucoup d’espoirs en Coupe d’Europe et qui va donc être focus sur ce match de championnat, précise le mentor brainois. Et ce n’est jamais facile de jouer Namur dans sa salle. De notre côté, il faut qu’on évite le piège de la décompression après la victoire de mercredi. J’espère aussi que mes joueuses n’ont déjà pas la tête en Turquie."

Les recrues namuroises déjà efficaces

Battu 67-52 sur le terrain de Braine au match aller, Namur a depuis quelque peu changé de visage avec l’arrivée de deux joueuses pendant la trêve. "On devrait gagner en cohésion", avait précisé la capitaine namuroise, Marjorie Carpréaux, avant la rencontre de ce jeudi en EuroCup. Propulsée dans le cinq de base, la Lituanienne Zelnyte – que Braine a croisé dans la double confrontation contre Saragosse en match de groupes de l’EuroCup – a déjà pu montrer ses qualités (14 points et 8 rebonds). Deuxième recrue hivernale du club namurois, Peyton Whitted a aussi pu faire valoir ses qualités face à Sepsi (11 points, 7 rebonds en 23 minutes de temps de jeu). "L’équipe namuroise me paraît plus équilibrée et plus forte avec l’arrivée de ces deux joueuses, note de son côté le coach Dusart qui sera peut-être privé de sa capitaine, Jessica Lindstrom. Elle est malade et ne s’est pas entraînée ce vendredi matin. On verra."