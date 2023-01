Le Guibertin Martin Lechien en présélection nationale U19

Plus de crédit grâce à Nivelles

Il évoluait jusqu’en avril dernier avec la nationale 3 de Guibertin. Cette saison, il est titulaire au poste de libéro en nationale 1 sous les couleurs de Nivelles. "Le fait d’évoluer en nationale 1 devrait me donner du crédit. J’acquiers de l’expérience et j’apprends à gérer les moments les plus chauds d’une rencontre", indique-t-il.

Il était chaque fois jusqu’ici le seul francophone de l’équipe nationale. "Lors de chaque sélection nationale, j’ai toujours été le seul francophone de l’équipe. Je me demande quand un joueur du Sud du pays va venir me rejoindre. Cela ne me pose pas de problème au niveau de la langue. Je connais pas mal le néerlandais", indique-t-il.

Il attend maintenant le programme de préparation. "Je sais que je fais partie du groupe. Le programme de préparation me parviendra ultérieurement."

Objectif: être titulaire

Il ne s’engage pas sans ambition. "Mon objectif est tout d’abord de faire partie de la sélection. Ensuite, j’espère gagner ma place de titulaire. Jusqu’ici, j’ai été appelé dans l’équipe comme deuxième libéro. Je voudrais être repris dans l’équipe. Le fait de jouer à Nivelles au troisième niveau nationale devait m’y aider."

Martin Lechien a repris les entraînements cette semaine avec les Aclots. L’équipe est au repos ce week-end. "Nous disputons un match amical mardi prochain à Wijgmaal."