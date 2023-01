Le cyclisme en BW survit grâce aux anciens… Découvrez le calendrier 2023

Rien de réjouissant donc même s’il faut le souligner, il existe une éclaircie dans cette période sombre... C’est le Royal Étoile Club Walhain cher à la famille Mathy. Gilbert, c’est plus de septante années au service du cyclisme et une présidence depuis 1975. Et puis, il y a René, le fils, au four et au moulin, véritable encyclopédie de la petite Reine, et organisateur passionné. Le RECW a été créé en 1946. "On va en effet vers les 80 ans du club, se réjouit René. Cela nous fait plus de 600 épreuves cyclistes organisées à Walhain ! Je devrais un jour les compter… Depuis que papa est président, en 1975, il y a eu 450 courses. Ça fait un paquet…"

Derrière ces organisations, ce ne sont pourtant pas des hordes de bénévoles qui se bousculent. "On a un comité qui n’est pas très étoffé, en effet. Le souci est toujours le même, trouver des bras devient vraiment très compliqué. L’argent aussi même si depuis peu, nous récupérons les recettes des bars de nos organisations, ce qui nous aide précieusement. Sans cela, ce ne serait plus possible. Auparavant, nous collaborions avec des comités des fêtes qui assuraient le bar. Parfois, on nous donnait un petit quelque chose. Pas toujours…"

Le Royal Étoile Club Walhain traverse les années avec des anciens qui, hélas, parfois nous quittent. "On a perdu quelques personnes clés ces derniers temps. Des gens qui étaient investis à des postes importants et ce n’est pas évident de les remplacer. Et puis, comme organisateur, on doit composer avec l’urbanisation et donc, la création de nouvelles voiries qui imposent plus de signaleurs. Sans oublier les aménagements de sécurité que nous devons protéger."

12 courses en 2023

À lui seul, le RECW mettra sur pied 12 courses en 2023 ! "Avec le retour de l’ancien parcours à Perbais, ce qui nous fait particulièrement plaisir. Douze épreuves, c’est le schéma traditionnel mais on devra peut-être adapter le calendrier en cours d’année. D’une part, avec les championnats de la fédération qui viendraient concurrencer nos dates, d’autre part, avec les transformations envisagées à la salle du Fénil où nous avons notre centre nerveux quand nous organisons à Tourinnes-Saint-Lambert. On ne sait pas encore quand seront les travaux."

C’est ça aussi, la vie d’organisateur, devoir composer avec les imprévus…

À Walhain, on n’est par contre pas adepte des "grandes" courses. "On n’a pas les capacités pour organiser ce genre d’événements, on laisse le soin aux autres. Par contre, on envisage sérieusement pour 2024 de proposer une course pour les dames, ce qui serait une première pour nous !"

« On y va aussi de notre poche »

Mais comment financer tout cela ? "On travaille avec des cartes de membres, des petits sponsors et puis, il faut le dire, on y va aussi de notre poche. On a quelques aides épisodiques aussi qui nous font du bien car on doit composer avec la disparition de plusieurs petits commerces qui nous aidaient dans le village… Ce n’est pas évident avec le contexte économique actuel."

Mais à Walhain, le Royal Étoile Club Walhain, même avec des anciens, compte bien poursuivre l’organisation de courses cyclistes et pour longtemps encore.