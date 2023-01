L’organisateur ? Canicross For Fun qui a été fondé par Sarah Baelus, en 2017. Le club compte aujourd’hui une quarantaine de membres et une dizaine de volontaires qui s’activent pour faire vivre et évoluer l’ASBL. Les adeptes se retrouvent une à deux fois par semaine pour des entraînements de canicross dans le Brabant wallon.

Il s’agit donc du premier événement de Canicross For Fun qui espère que les participants profiteront de la complicité avec leur binôme lors d’un chrono d’environ 5 kilomètres.

"Nous vous avons préparé un parcours alternant de larges allées et des singles tracks au cœur de la forêt."

Le parking P2 sera à disposition de l’organisation pour permettre une zone de stationnement proche de la zone de retrait des dossards et du contrôle vétérinaire. Elle est également située entre la zone de départ et d’arrivée.

Quelques conditions sont à respecter pour participer. L’âge minimum des chiens requis est de 18 mois. Pour les classements, il y a différentes catégories en fonction de la race du chien.

Les organisateurs ont pensé aux futurs champions de canicross avec la mise en place d’un départ pour les enfants à 11 h 15 (juste après les chronos) sur une distance de 1,2 kilomètre (+/- 25 m de D + ) au prix de 4 €. Conditions requises: être accompagné obligatoirement d’un adulte, avoir 7 ans minimum et une double ligne de trait entre les humains et le chien.

Le départ est fixé à 9h et à partir de 11 h 30, il est possible de se balader sur le circuit qui reste balisé. La pré-inscription est obligatoire via Goal Timing (pas d’inscriptions sur place) au prix de 8 €.