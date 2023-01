La RUR ne veut pas laisser passer sa chance

Duel 100% BW en bas de tableau

Dans le bas de tableau, la rencontre 100% BW entre une formation biergeoise qui pointe à la quatorzième place du classement et une équipe de Walhain B qui la précède avec trois points d’avance vaudra assurément son pesant de cacahuètes. Les gars de Sébastien Goossens restent sur un pauvre bilan de 2/12 mais auront l’avantage d’évoluer sur leur terrain si particulier. "Nous avions perdu 2-0 à l’aller et il y a de la revanche dans l’air. J’ai deux joueurs suspendus (Cotteleer et Lucas ) et le noyau sera plutôt restreint mais j’ai confiance et si on ne laisse pas jouer cette équipe, je pense qu’on peut prendre les trois points", lâche le mentor biergeois.

Du côté walhinois, l’objectif sera de mettre son adversaire de l’après-midi à six longueurs. "La surface de jeu biergeoise reste une grosse inconnue mais nous évoluons nous aussi sur herbe donc on a l’habitude. J’espère que les gars seront en forme et aborderont ce match le couteau entre les dents. Pirotton est suspendu pour deux semaines alors que Mees ne jouera plus cette saison car il part en Erasmus. Dans l’autre sens, je récupère Colot et Piton", explique Quentin Van Den Broeck (T1).

Dans les autres rencontres, on épinglera le duel brabançon wallon entre Huppaye B et La Hulpe B ainsi que les déplacements délicats de Stéphanois B à Woluwe, d’Incourt B à Polonia Limelette et d’Ottignies à Saint-Michel B.