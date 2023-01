Didier Liroux: « Content qu’on se souvienne de mon travail »

Actif dans le coaching depuis une trentaine d’années avec des passages récents dans des clubs comme Mont-Saint-André, Mélin et Ronvau, l’homme de 63 ans avait déjà œuvré du côté de Perwez lorsque l’équipe première évoluait en P3. "À l’époque, j’avais succédé à Sébastien Neyt. Ici, ce sera un challenge tout à fait différent mais je n’ai rien à perdre d’autant que j’ai toujours bien aimé travailler avec les jeunes et je n’ai jamais hésité à les lancer au détriment des plus anciens. Mais, contrairement à une préparation en juillet, je serai directement dans le vif du sujet et j’aurais peut-être besoin d’un peu d’écolage malgré mon âge, sourit-il. C’est pourquoi, Hicham sera à mes côtés au début pour me montrer comment évolue l’équipe et quellessont les positions d es joueurs sur le terrain."

Sur le plan sportif, "le but est de rester dans les cinq premiers. On est troisième aux points perdus et il reste onze matches. J’ai six mois d’avance pour préparer la saison prochaine et si on prend encore vingt points tout en apprenant à se connaître, on aura fait du bon boulot. Après, si on peut accrocher quelque chose, on ne s’en privera pas !"

Au même titre que Beauvechain et Wavre-Limal B, les Perwéziens seront bye en ce week-end de reprise. Un match amical aura lieu mardi prochain contre Grand-Leez avant la reprise du dimanche 15 janvier à Incourt.