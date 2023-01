Organisateur de courses cyclistes, le club perwézien était l’un des rares clubs du Brabant wallon a encore mettre sur pied des épreuves. Cette annonce plonge encore un peu plus bas le cyclisme dans la dixième province. Pour rappel, l’an dernier, le club avait encore organisé plusieurs épreuves, dans des courses pour les dames, en étant un des seuls organisateurs à proposer des compétitions pour ces dernières. Le club Perwez Cyclistes n’a jamais ménagé sa peine pour permettre aux cyclistes de se mesurer en compétition. Le club a organisé plusieurs manches de la Coupe de Belgique de cyclo-cross mais aussi l’épreuve en ligne pour élites et espoirs Perwez-Perwez, avec l’apothéose d’avoir pu mettre sur pied une manche de la Coupe de Belgique pour la catégorie lors de sa cinquième édition.

Malheureusement, les organisateurs avaient du renoncer à une sixième en raison de contraintes de la zone de police ne délivrant pas les autorisations pour utiliser des grands axes… Voiries indispensables pour ce type d’épreuves où plus de 150 coureurs prennent part avec un charroi de véhicules comme on en retrouve dans les épreuves professionnelles.

Les courses locales avaient elles aussi été remaniées sur demande de la police. À chaque fois, le comité avait relevé les défis pour permettre la tenue de ces kermesses. Mais cette fois, c’est une dure réalité qui frappe le club perwézien. "C’est principalement pour raisons financières que l’on arrête. Nous n’avons plus les moyens pour poursuivre l’aventure."

Et c’est vrai que les coûts d’organisation deviennent considérables, avec des licences à payer conséquentes sans oublier les coûts pour l’organisation proprement dites, dont les signaleurs… Et à la question de savoir si des aides supplémentaires pourraient permettre un changement de décision, Jean-Louis Lempereur rétorque. "Nous avions déjà 1 000 euros de la commune et 500 euros de la province… Quid en 2023 ? Nous n’avons déjà plus suffisamment en caisse pour débuter la nouvelle saison."