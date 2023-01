Braine-l’Alleud A occupe une place montante en Nationale 1

Les Brainois savaient qu’en alignant quatre B0, ils avaient une équipe pour jouer la première moitié du classement. "Nous nous attendions à terminer entre la première et la cinquième place. Le championnat de N1 est tributaire du comportement des équipes interdites de montée suite à la présence d’une équipe de leur club en superdivision. Il faut voir si elles vont jouer le jeu ou pas. On vaut à mon sens la troisième ou quatrième place. Les équipes liégeoises comme Astrid et Tiège ne veulent pas monter. Elles se sont déplacées chez nous fort déforcées. L’objectif est de ne pas terminer premier ce qui nous obligerait à monter. On veut garder le choix", poursuit Gilles Wauthoz.

Le maintien pour l’équipe B

L’équipe B, en division 2 nationale série B, occupe une position moins confortable en nationale 2B. Elle occupe l’avant-dernière place. Le retour de blessure de Maxime Wauthoz a redonné des couleurs à l’équipe après un départ difficile. "Nous sommes un peu mieux qu’en début de saison mais il y a trois descendants. Ce ne sera pas facile. Nous ne pourrons plus compter sur les services de Ludovic Rifflart. Il est suspendu pour une longue durée. Maxime Wauthoz et Hippolyte De Vleeschouwer seront en examens en janvier. Il y aura ensuite le ski. Nous espérons pouvoir aligner Vincent Lambillotte lorsqu’il sera de retour de son périple autour du monde mais nous n’avons pas de date précise de son retour."

L’équipe C réalise une bonne saison, elle est sixième en nationale 3A. L’équipe D est à l’aise à la huitième place en régionale C. Elle accueillera Maxime Heymans, de retour d’Erasmus, durant le deuxième tour. L’équipe E réalise un très bon championnat. Elle est sixième. Lucas Blairon, après une saison 2021-2022 moins bonne, réalise une excellente première moitié de saison. Il est cinquième du top de la série, premier B6, avec 77% de victoires.