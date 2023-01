P3B : AFC Braine-Waterloo - Ittre, un duel familial entre beaux-frères

Messieurs, comment abordez-vous ce match ?

Fabrice Deman: On devra faire avec les moyens du bord car on reprend tôt, une partie de l’équipe est au ski, et on va rencontrer une belle équipe.

Gaëtan Sempoux: L’AFC a demandé pour jouer dimanche mais ce n’était pas possible car on aurait eu encore plus d’absents. Sinon, c’est toujours un match compliqué et on peut perdre si on n’est pas concentré.

Ce match a aussi une histoire de famille ?

Fabrice Deman: Gaëtan est avec ma sœur et comme on est assez famille, on se voit environ une fois par semaine sans compter qu’on part en vacances ensemble en été. Du coup, c’est un match que l’on coche tous les deux dans notre calendrier.

Gaëtan Sempoux: Au-delà du fait que Fabrice est mon beau-frère, ça reste l’AFC car on y jouait ensemble l’année où le club est monté de P4 en P3, et mon beau-père vient d’y reprendre la coordination.

Vous avez une approche similaire du football…

Fabrice Deman: On a joué longtemps ensemble à l’AFC où l’on formait un bon trio offensif avec Kevin Chabotier. On s’entendait déjà très bien sur le terrain et je pense qu’on a la même vision du jeu.

Gaëtan Sempoux: On aime tous les deux le beau jeu. Fabrice vit une saison compliquée mais il tient la baraque à l’AFC depuis des années et j’essaie de le rassurer car son équipe est capable de battre n’importe qui, y compris Clabecq.

Ittre s’était imposé 2-1 à l’aller.

Fabrice Deman: À l’image de notre saison, c’était frustrant car on a souvent le sentiment de pouvoir prendre des points mais on repart avec une défaite.

Gaëtan Sempoux: On avait gagné sur le fil grâce à une frappe de Julien De Waele sortie de nulle part. Comme quoi, Fabrice est capable de créer un effet de surprise !

Quelles seront les clés de ce match retour ?

Fabrice Deman: Il faudra être présent dans l’impact physique et la volonté mais la différence de noyau pourrait être décisive.

Gaëtan Sempoux: Nous avons la motivation de la tranche car on est toujours invaincu et Clabecq a deux gros matches pour reprendre. Si on parvient à marquer rapidement, l’AFC baissera les bras.