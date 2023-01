Quarts temps: 14-12, 17-22, 29-17, 30-11.

BRAINE (23/42 à 2 pts, 12/30 à 3 pts, 8/9 LF, 35 rbds, 25 ass., 20 ftes): KROSELJ 23 (5x3), LEBLON 9 (2x3), Sarr 13, Tadic 0, LELIK 12 (2x3), Febrissy -, Uro-Nilie 14 (2x3), Marblie -, LINDSTROM 10 (1x3), Devos L. 0, Robert -, FOGG 9.

ORMANSPOR (14/29 à 2 pts, 6/21 à 3 pts, 16/22 LF, 35 rbds, 10 ass., 18 ftes): ERAT 8 (2x3), Dubljevic 8, Williams -, Ozelci 6 (2x3), GEZGIN 6 (2x3), KARAKAS 3, Simsek 6, Oklan -, GRAY 22, GOKDEMIR 3.

C’était quelque peu l’euphorie, ce mercredi soir, au coup de sifflet final dans la salle André Renaud de Braine-l’Alleud. Le score final affichait un avantage de 28 points (90-62) d’écart en faveur de Braine. Qui l’eut cru avant d’entamer le seizième de finale contre une équipe turque qui a pourtant terminé première de son groupe. Et dire que les Brainoises étaient encore menées de 3 points à la mi-temps (31-34).

"Dans le vestiaire, le coach nous a dit de jouer notre jeu, qu’on n’avait plus rien à perdre", précisait la meneuse, Emmeline Leblon, en fin de match. Et c’est ce que les Brainoises ont fait. Emmenées par une Aleksandra Kroselj en feu, elles ont planté 59 points en vingt minutes. Le coach turc a eu beau multiplier les changements de systèmes, rien n’y a fait, Braine a déroulé pour s’emparer de manière très nette de la première manche.

De là à dire que les Castors ont un pied en huitième… "Non, tempère le coach Dusart. J’avais d’ailleurs dit à mes joueuses qu’on ne devait pas avoir d’émotion particulière qu’on le perde ou qu’on le gagne. Les 28 points ne changent rien. On ira en Turquie pour jouer la gagne et il ne faudra pas calculer au risque de voir s’envoler très vite cette équipe turque."

Effectivement, Braine peut s’attendre à une chaude réception. Autre détail et il a son importance, il y a fort à parier que l’Américaine Williams, laissée au repos ce mercredi, sera de la partie, tout comme Dubljevic devrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent que les 14 minutes de cette manche aller. "Et en 14 minutes, elle a tout de même planté 8 points, précise Frédéric Dusart. Elle sera encore plus dangereuse la semaine prochaine. Le trio avec les deux Américaines est capable d’inscrire 85 points. Il va falloir défendre."

Et sur ce plan, Braine pourra compter sur son collectif, une nouvelle fois déterminant ce mercredi. Le danger est venu de partout. "Tout le monde a amené et c’est très positif, à l’image de Leblon qui n’a pas beaucoup joué en première mi-temps mais qui a planté deux trois points consécutifs en rentrant sur le terrain au second acte. Idem pour Uro-Nilie qui plante 14 points en 15 minutes ou Fogg qui a livré sa meilleure prestation de la saison. Tout cela avec Sarr et Tadic diminuées en raison de douleurs. C’est très encourageant", conclut le coach.

Sera-ce suffisant pour le match retour ? Difficile à dire mais si Braine affiche la même détermination mercredi prochain à Ankara, il ne pourra rien regretter.