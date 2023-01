En tête d’affiche, le derby 100% brabançon wallon entre un FC Genappe drivé pour la première fois par son nouveau T1 Julien Darquenne et une formation perwézienne toujours leader, mais qui a vu son trône vaciller depuis sa défaite chez la lanterne rouge de Stockel. Un duel qui devrait attirer plus que probablement beaucoup de monde en bordure de terrain. "Un premier match un peu spécial face à une très belle équipe de Perwez. Les gars devront être à la hauteur mais je ne me fais aucun souci car le groupe est de qualité avec un bon mélange entre les jeunes et les anciens. La prise de contact fut plus que positive et peu importe l’adversaire, je sais que les garçons auront à cœur de performer", explique le coach genappien.

Brichart B., Fabry et Roulez sont suspendus.

Chez les Rouge et Blanc, on s’attend à une chaude réception. "De notre côté, on sera fixé sur notre sort début février car après Genappe, on enchaîne avec la RULO, les deux équipes d’Evere et le Sporting Bruxelles. C’est un véritable parcours du combattant et l’important sera donc de ramener quelque chose dimanche. Ils viennent de changer de coach, les joueurs auront donc les crocs. La pression est sur Genappe car ils doivent gagner pour se relancer et on imagine une rencontre moins cadenassée qu’à l’aller. Sans Roulez, suspendu, on se demande comment ils vont gérer leur attaque", raconte Fabian Bamps (T2).

Le groupe perwézien est au complet.

Deuxième du classement avec trois points de retard, la RULO pourrait être le grand bénéficiaire de ce week-end de gros bras. Un succès contre une équipe de Saint-Josse qui reste sur un joli 9/12 conjugué à une défaite de Perwez enverrait les gars de Christophe Collaerts sur la première marche du podium. "C’est une période cruciale car on défie Perwez la semaine prochaine et on pourrait aussi bien se retrouver avec un 0/6 qu’avec un 6/6. L’important sera d’être régulier afin de rester accroché au bon wagon le plus longtemps possible et garder cette magie. Le groupe est ultra-motivé et veut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Nous avions réalisé un partage à l’aller avec un match très moyen de notre part et je pense que sur notre terrain, nous avons les armes pour faire quelque chose de bien", analyse le T1.

Goffart est incertain.

L’autre derby brabançon wallon du week-end opposera un Grez qui reste en embuscade à la septième place du classement et une formation de la RUTB qui ne voudra pas faire de la figuration lors de cette deuxième partie de saison.