Ronald Michiels était plus ou moins attendu à la succession du poste de T1, l’arrivée de Sam Ballieux au sein du staff, qui porte désormais la double casquette de joueur-entraineur, est, quant à elle, un peu plus surprenante. Un poste de T2 que ce dernier a souhaité prendre pour initier une future reconversion et surtout apporter sa pierre à l’édifice dans la mission sauvetage de son club. "J’ai eu une discussion avec Ron au moment où il devait reprendre le groupe. Et si Ron était motivé à partager tout son savoir pour nous aider à remonter la pente, il ne pouvait pas être présent tout le temps et avait besoin d’un adjoint. Il s’est alors tourné vers moi. J’ai d’abord été très touché qu’il m’accorde cette confiance, et puis dans un second temps, sa proposition tombait à point nommé pour moi qui souhaite préparer ma reconversion. Je suis super fier d’apprendre aux côtés de quelqu’un comme Ron, qui a un vécu dans le football qu’on ne présente plus, mais aussi d’être accompagné et soutenu par Mohamed Riani, l’actuel coach de la P3, qui nous accompagne dès qu’il le peut. Je suis convaincu qu’à trois, et avec tout le groupe derrière nous, on parviendra à rapidement remonter au classement."

Véritable cadre du groupe limalois, Sam Ballieux, qui depuis plusieurs semaines dirige une partie des séances d’entraînements, se sent totalement soutenu par ses coéquipiers dans un nouveau rôle qui n’aurait potentiellement pas pu plaire à tout le monde. "J’étais un peu stressé pour la première session, mais j’ai directement reçu plusieurs messages de la part des joueurs pour m’encourager. Ça m’a fait vraiment plaisir et mis en confiance. Le fait d’être encore moi-même joueur, je sais ce dont on a besoin que pour reprendre du plaisir et retrouver la motivation. J’essaye, par des entraînements ludiques, de redonner goût et confiance à tout le monde. Mais c’est bien entendu l’apport de Ron qui est la vraie clé de notre regain de forme."

Une première expérience en tant que coach qui débouchera plus que probablement sur une reconversion, mais pas tout de suite à en croire le principal intéressé, qui suit actuellement les cours pour obtenir le diplôme UEFA B. "Après l’obtention du diplôme l’UEFA B, je souhaite continuer en passant le diplôme UEFA A. Et pour cela, je dois avoir intégré un staff. C’est donc avec un peu d’avance que je le fais pour ce second tour avec Limal. Cela fait 25 ans que je joue au foot et quasi autant d’années à Limal, j’avais à cœur de me mettre un nouvel objectif et me lancer dans cette nouvelle aventure dans mon club de cœur."