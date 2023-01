Les Unionistes n’ont qu’un objectif, le titre en P1

Avec quatre unités d’avance sur le White Star, l’équipe a tout en mains pour être championne. "C’est clairement le but et on espère y arriver avec le moins de défaites possibles. Le groupe est assez jeunes mais avec quelques filles plus expérimentées et avec un renfort dans chaque ligne, je pense qu’il aurait les capacités pour se maintenir en D2. Notre force, c’est que nos joueuses ont été coachées par Thomas (Otuszewski, le T1) de manière différente, moi-même je l’ai connu à Irlande Auderghem, mais nous avons toutes été attirées par son projet à l’Union. Même si nous ve nons d’horizons différents, avec un âge différent et un football différent, l’objectif commun nous rassemble."

Pour la suite de la saison en P1 qui redémarre ce week-end, "le plus dur sera de gérer les blessures car malgré quelques recrues, on a un petit noyau et il est difficile d’être complet à chaque match. Nos deux plus gros concurrents seront le White Star et Lasne-Ohain. Celui-ci n’était pas mal du tout lors du match aller. Il y avait aussi Jodoigne mais qui tourne moins bien ces derniers temps. Là, on n’est pas mal parties mais on devra continuer à se découvrir et les plus jeunes doivent encore gagner en vivacité."