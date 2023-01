Auderghem – Waterloo, déjà LA rencontre pour la seconde tranche ?

Une rencontre avec une saveur particulière pour la famille Magnoni. En effet, Fabio Magnoni, T2 d’Auderghem, affrontera l’équipe de son cousin Stefano. Malheureusement suspendu pour la rencontre suite à son exclusion contre Ophain, Stefano ne sera pas de la partie. Mais pour le joueur waterlootois, le duel est malgré tout un peu particulier. "Il y a forcément un peu de rivalités parce qu’on joue tous les deux le titre, mais c’est plus entre Auderghem et Waterloo qu’entre lui et moi", indique-t-il.

Un sentiment partagé par son cousin Fabio, qui s’amuse de cet événement spécial. "C’est bon enfant. L’un comme l’autre on s’est souhaité le meilleur et que le meilleur gagne comme on dit !"

Une situation différente du match aller

Waterloo avait déjà affronté Auderghem en tout début de saison. Le résultat était tombé en faveur des Bruxellois avec une victoire 1-4 à l’extérieur. Mais pour Stefano, Waterloo a su tirer des leçons. "On sait tous ce qui nous a manqué à l’aller. Au niveau de la condition physique on était nulle part, la pré-saison était très compliquée, indique le joueur de Waterloo. On a aussi constaté que nous n’avions pas gagné contre aucune des trois grosses équipes (NDLR: Auderghem, Ophain et Saintes) durant la première moitié. Maintenant, nous avons gagné contre Ophain lors du dernier match. Cela nous a fait dire que si on a la bonne attitude, on a largement les capacités pour obtenir les trois points. Dans tous les cas, ce sera un beau match de foot."

Pour Auderghem, une victoire contre Waterloo est avant tout l’occasion de creuser l’écart, notamment pour obtenir la deuxième tranche. "C’est un match important surtout pour la confiance et pour la deuxième tranche. Mais c’est encore tôt pour parler de longueur d’avance parce que, on le voit bien avec les résultats, chaque match est à prendre au sérieux dans ce championnat", affirme le T2 Fabio Magnoni.

Mais si l’obtention de la tranche est bien ancrée dans les têtes, les Magnoni avouent avoir chacun le titre en vue tout en affirmant que le championnat est encore long. "Même si on perd le match, cela ne nous fera pas forcément perdre le titre. Mais on est à treize matchs de la fin, donc forcément l’une des deux équipes aura l’ascendant psychologique sur l’autre", lance Stefano.

À noter que si Waterloo devra se passer de Stefano, Auderghem sera aussi en effectif réduit avec la suspension de Maiga et d’Hasevoet et des incertitudes concernant Marino et Hammas.