La Chaumontoise Lauryne Van Laeken participera au National

Lauryne est ravie de son choix de découvrir cet hiver le cyclo-cross. "Même si je suis consciente que je participe actuellement à des courses avec un niveau moins important qu’en Flandre, ça reste une organisation incroyable avec une possibilité de rouler entre filles uniquement. Je suis très heureuse d’avoir été amenée sur ce magnifique sport. Et je compte bien terminer la saison et en recommencer une nouvelle l’hiver prochain."

Ce dimanche, elle prendra la direction de sa dernière manche sur le challenge namurois à Velaine sur Sambre. "Je ne participerai donc pas à la dernière épreuve le 15 janvier car je serai au championnat de Belgique à Lokeren. Je serai en effet au départ de mon premier National dès ma première année de cyclo-cross. Je démarrerai sûrement sur les dernières lignes car je n’ai pas de point UCI à mon actif. Mais c’est vraiment de l’expérience que je vais chercher là-bas."

Une belle récompense et effectivement un rendez-vous qui va permettre à la Chaumontoise de passer un palier.

La suite ? "Jusqu’en février je verrai bien pour aller peut-être sur deux ou trois courses en Flandre si cela se met bien dans le calendrier de préparation pour le triathlon."

Du côté de Grégory Carême, on souffle plutôt le chaud et le froid. "J’ai en effet des bonnes courses et… des moins bonnes. Il y a pas mal de rendez-vous importants pour le moment et ce n’est pas encore terminé… Ce sera ainsi jusqu’au championnat de Belgique le 15 janvier."

Ce mardi, le Chaumontois s’en ira à Herentals où il retrouvera le trio phénoménal: Pidcock, Van Aert et van der Poel. Puis, ce sera Coxyde, Vilvoorde et enfin le National. "Bien évidemment, j’aimerais être à un meilleur niveau à chaque course mais quand on court sur des épreuves avec les meilleurs mondiaux, cela devient vite difficile et on n’a pas le droit à l’erreur."