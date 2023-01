Il n’a cessé d’évoluer. Au-dessus du lot en régionaux, l’équipe s’est retrouvée en U 14 provinciaux la saison suivante. "Nous avons fait la course en tête avec Grez et Stéphanois mais c’était l’année du Covid, le championnat n’est pas arrivé à son terme et c’est Stéphanois qui a été promu en interprovinciaux grâce à son ranking ACFF."

La saison suivante en U 15 provinciaux a vu le championnat annulé, toujours à cause du Covid. "La saison dernière, en U 16 provinciaux, Grez a tout mis en œuvre pour monter et s’est retrouvé avec 11 points d’avance à la trêve. Le championnat était terminé et on l’a fini à la deuxième place."

Cette saison serait-elle la bonne ? Sans ses princiaux rivaux qu’étaient Grez et Stéphanois, les U 17 provinciaux du Ronvau se sont fixés comme objectif de monter et c’est plutôt bien parti puisque l’équipe se retrouve en tête à mi-championnat avec cinq points d’avance sur Lasne-Ohain. "Nous n’avons été battus qu’une fois. Et encore, c’était sur tapis vert à cause d’un match arrêté contre Stéphanois B alors que l’on menait 3-0."

En Coupe de Belgique, l’équipe fait aussi très fort. Sortie de poule, elle a ensuite été gagner 1-3 aux Francs Borains en quarts de finale et rencontrera le RFC Luingnois en demi-finale aller-retour les 1er février et mars. "C’est bien de rencontrer des équipes d’un niveau différent."

En espérant prolonger la belle série et se retrouver en IP la saison prochaine. "Notre force ? L’esprit d’équipe et le fait qu’elle joue ensemble depuis longtemps. Après un second tour compliqué la saison dernière car le championnat était déjà perdu à la trêve, on a retrouvé un groupe cette saison avec de nouvelles arrivées et des joueurs bien intégrés."