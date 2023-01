Du tennis « d’une autre planète » lors du tournoi de la Raquette

Les raisons d’un tel succès sont simples: le tournoi du RTC La Raquette était le seul dans la région destiné aux jeunes comme sa réputation et la qualité de son organisation en est la plus belle publicité. "Nous sommes en période de congés scolaires et beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans des stages, dont des stages de tennis où les entraîneurs cherchent des tournois pour faire jouer les enfants. Si on a accueilli beaucoup de teams, ce n’est pas un hasard."

Parmi les joueurs inscrits, ils étaient 35 du club wavrien, "ce qui est aussi une grande satisfaction, apprécie la présidente. Et tous nos jeunes se sont bien comportés, sur le terrain comme en dehors."

Seul bémol: quelques walk-over discutables… "Quand un joueur arrive en finale puis m’annonce qu’il ne sait pas la jouer parce qu’il part aux sports d’hiver, je ne trouve pas ça correct vis-à-vis des autres enfants qui n’ont pas la chance de faire du ski et qui ont envie de jouer au tennis. On a une file d’attente incroyable et de tels cas de figure me dérangent. Maintenant, on a aussi dû faire face à de nombreux cas de grippe ou de fortes poussées de fièvre mais ça, c’est de saison."

Au niveau des résultats, Éliane Monfils a vu "de très bons matches. Quand je vois jouer certains jeunes, je me demande parfois sur quelle planète on vit tellement ça joue bien."

Même les filles étaient de la partie. Mais en nombre restreint. "Les garçons sont beaucoup plus rapides à s’inscrire aux tournois. Ils vivent avec leur GSM et sont très réactifs. Les filles aussi mais pas pour s’inscrire aux tournois. J’ai proposé à la fédération de d’abord ouvrir les inscriptions aux filles mais ça n’a pas eu de suite favorable."

En attendant, voilà une semaine de tournoi qui s’est bien terminée, en attendant les prochaines grosses organisations du club, à savoir le tournoi open et la Maca Cup du mois d’août mais avant ça, il y aura en juillet un nouveau tournoi pour les vétérans.