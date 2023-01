Tubize, Waterloo, Perwez, tous n’ont pas le sourire en cette période

Retrouver les play-off semble compromis. "Dans une série beaucoup plus équilibrée que la saison passée, on va revoir les ambitions un peu à la baisse car il ne reste plus que cinq matches et ce sera dur de faire un 10/10 d’ici la fin de la phase classique puisqu’on doit rencontrer des adversaires légèrement plus forts sur le papier. Mais on va essayer de les motiver pour faire le mieux possible d’ici fin février."

Le championnat redémarrera le 28 janvier à Kraainem. "On reprend le 8, on va s’entraîner pendant trois semaines et faire deux matches amicaux pour retrouver la confiance et repartir sur le droit chemin."

Belle réussite en réserve

L’équipe réserve évoluant en Promotion constitue la bonne satisfaction avec neuf succès en treize matches même si son classement ne compte pas. "C’est une équipe en reconstruction dans laquelle on a intégré quatre à cinq nouveaux de seize ans qui sont encadrés par des plus anciens, et nous sommes très contents d’eux car ils disputent un bon championnat. Ces jeunes s’investissent, travaillent bien et ils marquent. Ils constituent l’avenir et on pourra déjà en intégrer l’un ou l’autre en première."