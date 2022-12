Les filles de Saintes vivent une saison difficile

Les équipes B de Nivelles et Wavre-Limal disputent leur première saison. Les Nivelloises ont décroché un succès et deux partages. "On démarrait de zéro et on voit fortement la progression, apprécie Marie-Jeanne Putterie (T1). On est un peu en dessous physiquement car il y a beaucoup de mamans mais il y a une belle évolution au niveau foot et même quand on perd, on se bat pour arriver à quelque chose. On espère confirmer ces progrès au deuxième tour."

Wavre-Limal affiche quatre unités au compteur. "On fait un gros travail de cohésion d’équipe car beaucoup de filles débutent, signale Arnaud Robette (T1). Être avant-dernier n’est pas important, on a surtout perdu 7-1 contre Waterloo après le 14-0 de l’aller. On continue à construire et le but sera d’aller chercher quelques points au second tour."