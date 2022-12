Foot féminin: Villers et Braine, les bonnes surprises

Villers-la-Ville a étonné au cours de cette première partie de campagne. " Le bilan est très positif et on est très content de ce premier tour puisqu’après une saison difficile, on se retrouve quatrième avec un match de moins , sourit Patrick Boon (T1). On n’a que deux défaites et beaucoup de nuls car on n’a pas assez terminé nos actions mais je pense qu’on est à notre place. Désormais, l’objectif sera de terminer dans les six premiers car on est bien en place et on va récupérer quelques absents, ce qui nous fera un noyau plus conséquent. "