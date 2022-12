Foot féminin: Le titre en P3 se jouera entre Waterloo et Beauvechain

À ce stade de la saison, les Waterlootoises ont clairement les faveurs du pronostic puisqu’elles n’ont concédé qu’une seule défaite en championnat (2-5 face à Beauvechain) en quasi un an. "Sur le plan sportif, il serait difficile de ne pas être satisfait quand on occupe la première place, sourit le coach, Manu Kanyinda. Mais on ne regarde pas qu’à ça et ça reste secondaire par rapport au fait de progresser et de bien évoluer. C’est pourquoi, on va essayer de secouer le groupe de l’intérieur car il est capable de faire beaucoup mieux dans le jeu. Après, l’un ne va pas sans l’autre et l’objectif était déjà d’être champion en début de saison. Et si on y parvient tout en y mettant la manière, alors on pourra être pleinement satisfait."

Beauvechain sans pression

Les Aviatrices se contentent volontiers du rôle d’outsiders. "Après notre sixième place de l’année dernière, le bilan est plus que positif, loin au-dessus de ce qu’on espérait, avoue l’entraîneur, Grégory Collée. Ça marche bien avec des jeunes et des plus âgées qui sont nombreuses à venir s’entraîner, ce qui nous permet de travailler les phases de jeu. Là où je suis content, c’est qu’on essaie vraiment de prôner un beau football. On va essayer de faire aussi bien au deuxième tour, en continuant à proposer de belles choses et en s’amusant, mais il faudra voir si on a du caractère quand on perdra un match. Cela dit, on n’a pas la pression car Waterloo doit être champion, pas nous."